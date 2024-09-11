ضحية الكارو.. مصرع صبي ونجاة والده من الموت في حادث بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي صبي مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، إثر سقوط عربة كارو داخل ترعة في قرية حجازة قبلي مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع صبي غرقًا إثر سقوط عربة كارو داخل ترعة في قرية حجازة قبلي مركز قوص.

وبعد الفحص تبين مصرع عماد.إ، يبلغ من العمر 10 أعوام، خلال عودته مع والده من الحقل سقطت بهما العربة الكارو داخل ترعة في قرية حجازة قبلي مركز قوص، ما أدى إلى وفاة الصبي وإنقاذ والده.

تم انتشال الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت لمباشرة التحقيقات.