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الداخلية تكشف تفاصيل تورط متهمين في غسل 30 مليون جنيه عبر شركات وهمية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، أحدهما لديه سجل جنائي. قام المتهمان بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير القانوني في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

المتهمان حاولا إخفاء مصدر الأموال وإعطائها طابعًا شرعيًا عبر تأسيس شركات وشراء سيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أعمال مشروعة.

قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بمبلغ 30 مليون جنيه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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