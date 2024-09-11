بالصور- محافظ أسوان يتفقد مشروع محطات معالجة ورفع الصرف الصحى بالسباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

يواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحى بمدينة السباعية التابعة لمركز إدفو للوقوف على حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

واستهل الدكتور إسماعيل كمال جولته بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى "السباعية - البصيلية"، والجارى تنفيذه على مساحة 6 آلاف م2، وبتكلفة 320 مليون جنيه، وبطاقة 19/27 ألف م3 / يوم، وتم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 90%، والكهروميكانيكية بنسبة 70%، ومن المتوقع نهوها بنهاية العام الحالى لخدمة أكثر من 34 ألف نسمة بمدينتى السباعية والبصيلية.

وتأتى هذه المحطة ضمن 19 محطة لمعالجة الصرف الصحى بقرى "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من 2 محطة والتشغيل التجريبى لهما.

وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع محطة صرف صحى السباعية الرئيسية والتى تم تنفيذ 90% من الأعمال المدنية بها، و75% من الكهروميكانيكى، ثم تفقد مشروع محطة رافع السباعية الفرعية، والتى وصلت تنفيذ الأعمال المدنية بها إلى 50%، والأعمال الكهروميكانيكية إلى 65%.

وتضم المحطتان شبكات بأطوال 27 كم ، ومنفذه بنسبة 60%، وذلك من إجمالي 92 محطة رفع للصرف الصحى داخل قرى المبادرة الرئاسية تم الانتهاء من 14 محطة منها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإنتهاء من هذه المشروعات الهامة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها حتى يتسنى للمواطنين جنى ثمار ما يتم بذله من جهود وإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام.

وكلف محافظ أسوان بأن يتوازى مع ذلك إنهاء رفع أى تشوينات أو تراكمات أولاً بأول لإضفاء الشكل الجمالي بموقع هذه المشروعات ، وتجهيزها للتشغيل التجريبى ودخول الخدمة على الوجه الأكمل .