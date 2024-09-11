بعد أخذ عينة المخدرات.. المطرب سعد الصغير يغادر مصلحة الطب الشرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

غادر المطرب الشعبي سعد الصغير، مصلحة الطب الشرعي، بعد إجراء تحليل دم وبول؛ لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

يذكر أن النيابة العامة، قررت أمس الثلاثاء، حبس المطرب الشعبي سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته الـ"ماريجوانا" المُدرج بجدول المواد المخدرة، عقب وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأمرت نيابة النزهة الجزئية، عرض المطرب الشعبي على مصلحة زينهم للطب الشرعي بالقاهرة، لأخذ عينة من دمائه لإجراء تحليل تعاطيه المخدرات.

وقال حسين منصور المحامي، إن القانون يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

وأكد المحامي، أنه لا يعذر المرء بجهله بالقانون لأن هناك علم مفترض بالقانون، موضحا بأن عقوبة التعاطي تصل إلى الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه، أما الجلب فتصل إلى الإعدام ولكن يخلى سبيله دون أي عقوبة حال أثبت تقرير الطب الشرعي أنها ليست مخدرات.

وأوضح "منصور"، في تصريح خاص لمصراوي، الأربعاء، أن العقوبة تزداد إلى مثلها (الضعف) إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش، مشيرًا إلى أنه لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه، وذلك وفقًا للمادة 39 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

وأشار حسين منصور المحامي، إلى أنه وفقًا للمادة 37 من القانون، فإنه يعاقب بالسجن المشدد (3 : 15 سنة) وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ويضم الجدول رقم 5 نبات (القنب "الحشيش" - الخشخاش "الأفيون").

واستمعت جهات التحقيق بنيابة النزهة الجزئية بالقاهرة، لأقوال المطرب الشعبي "سعد الصغير" عقب التحفظ عليه من قبل قوات الشرطة بمطار القاهرة الدولي، لحيازته الـ"ماريجوانا" المُدرج بجدول المواد المخدرة.

النيابة العامة، طلبت سماع شهادة مجري التحريات، حيث من شأن جهات التحقيق أن تقرر إخلاء سبيل الفنان أو تصدر قرارا بحبسه، عقب الانتهاء من سير التحقيقات مع الفنان سعد الصغير في سرايا النيابة.

وأدلى الفنان باعترافات تفصيليلة أمام جهات التحقيق بنيابة النزهة، وأكد أنه لم يعلم المضبوطات التي حصل عليها من الخارج مدرجة من ضمن قوائم المخدرات "معرفش إيه ده غير أنها سجاير فيب"

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي من القبض على المطرب الشعبي سعد الصغير، وبحوزته مواد مخدرة، وذلك عقب عودته من أمريكا.

البداية تعود إلى أنه أثناء تفتيش المطرب الشعبي سعد الصغير، بمطار القاهرة الدولي عقب عودته من رحلته الغنائية وإحيائه إحدى الحفلات بأمريكا، عثر بحوزته على مواد مخدرة ممثلة في سجائر إلكترونية "فيب".

وبينت المعاينة أن المخدرات المضبوطة بحوزته عبارة عن سجائر إلكترونية وفيب بزيت الماريجوانا المخدر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.