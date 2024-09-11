حماس عملية الدهس شمالي الضفة رد طبيعي على جرائم الاحتلال بالأراضي الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)



نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، منفذ عملية الدهس من مدينة طوباس بالضفة المحتلة، واصفة العملية بـ "البطولية".

كما نعت حركة حماس في بيانها، شهداء طوباس "الأبطال" الذين ارتقوا في وقت سابق اليوم إثر قصف إسرائيلي استهدفهم صباح اليوم.

وقالت حركة حماس، إن عملية الدهس البطولية التي وقعت على حاجز بيت إيل العسكري هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وطالبت حماس بمزيد من " رص الصفوف تحت خيار مقاومة الاحتلال، وإشعال ساحات المواجهة والتصدي بكافة السبل المتاحة، حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا".

ووقعت عملية دهس في وقت سابق صباح اليوم عند مفترق جفعات أساف شمالي رام الله، نتج عنها إصابة عدد من الإسرائيليين شمالي الضفة بحسب الإسعاف الإسرائيلي.