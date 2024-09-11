حديد عز تتحول للربحية وتحقق 2.28 مليار جنيه في أول 6 أشهر من 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أمنية عاصم :

أعلنت شركة حديد عز عن تحقيقها صافي أرباح بقيمة 2.28 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مقابل خسائر بنحو 810 ملايين جنيه بنفس الفترة من العام الماضي، مدعومة بزيادة مبيعات الصادرات والمبيعات المحلية.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة حول نتائج النصف الأول من العام الجاري والمنشورة على موقع البورصة، أن المبيعات ارتفعت بنسبة 62.2% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مسجلة نحو 101 مليار جنيه مقابل نحو 62.3 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف الإفصاح، أن شركة حديد عز حققت مبيعات صادرات بلغت 822 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024 مقابل 794 مليون دولار مبيعات صادرات عن الفترة ذاتها من عام 2023.

وتابعت أن استهلاك مصر من حديد التسليح في النصف الأول من العام الجاري تحسن وذلك وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية خاصة بعد تعويم الجنيه في 6 مارس 2024.

وأوضح التقرير أن هذا التحول في في السياسة النقدية ساهم في تعزيز توافر الدولار وتحفيز نشاط البناء ؛ مما أدى إلى ارتفاع استهلاك السوق بنسبة 9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 حيث بلغ الاستهلاك 3.05 مليون طن.

وذكر الشركة أن خسائر العملة بلغت 1.33 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، وبررت الخسائر أن البنك المركزي قام بزيادة سعر الإقراض مرتين خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 28.25% وقد ارتفعت التكاليف التمويلية إلى 5.795 مليون جنيه في النصف الأول من 2024 بزيادة قدرها 121% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.