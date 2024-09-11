بقيمة 75 مليون جنيه.. كيف أوقعت الداخلية بمصنع سري للمخدرات في الشرقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي يقوم بإعادة تدوير الخامات المستخدمة في تصنيع العقاقير المخدرة بهدف مضاعفة كمياتها وترويجها على عملائه.

المتهم اتخذ من مصنع في منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تفتيش المصنع والعثور على لتر من عقار "الأوكسيكودون" المخدر، كمية من الأقراص المخدرة، مواد خام وزنها 5.670 طن، بالإضافة إلى المعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع، سيارة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه.

وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 75 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.