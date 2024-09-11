بعد المناظرة الرئاسية.. استطلاع رأي يظهر تفوق هاريس على ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أظهر استطلاع رأي للمشاهدين، أن المرشحة الرئاسية الأمريكية الديمقراطية كامالا هاريس هي الأوفر حظا من خصمها الجمهوري دونالد ترامب، وذلك عقب المناظرة الرئاسية التلفزيونية التي أجريت أمس الثلاثاء في ولاية فيلادلفيا الأمريكية.

ومن بين المشاركين في الاستطلاع، أعرب 45 % عن آراء إيجابية لهاريس مقابل 39 % لترامب.

وأجرت الاستطلاع الذي شمل الناخبين المسجلين الذين شاهدوا المناظرة، مؤسسة لاستطلاعات الرأي لصالح العديد من المنافذ الإعلامية الأمريكية بما في ذلك شبكة سي.إن.إن.

وأظهر الاستطلاع أن 44 % من المشاهدين لايميلون بشكل تفضيلي لهاريس بعد المناظرة التلفزيونية، بينما أعطى 51 % من المشاركين في الاستطلاع ترامب تصنيفا غير موات.

وفي إحدى المناطق كان ترامب متقدما بوضوح، حيث اعتقد نحو 55 % من المستطلعة آراؤهم أن ترامب أكثر كفاءة فى مجال الاقتصاد من هاريس التي حصلت على 35 % في هذه النقطة.

ولكن الأرقام قد لا تعني الكثير حيث أن 82 % من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن المناظرة التلفزيونية ليس لها أي تأثير على تصويتهم في نوفمبر.