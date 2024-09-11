شكرا لقرائتكم خبر عن القيد والوصف كلمة السر.. 3 سيناريوهات لعقوبة سعد الصغير.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "3 سيناريوهات لعقوبة المطرب سعد الصغير"، استعرض خلاله كلمة السر في تحديد "القيد والوصف" للمطرب سعد الصغير، الصادر ضده قرار أمس بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فيما هو منسوب إليه من ضبطه، فجر أمس، عقب عودته من رحلة فنية بالخارج وبحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطي أثناء تفتيشه في مطار القاهرة، حيث أن الكميات المضبوطة عبارة عن نصف كيلو من فيب بزيت المارجوانا.

وكلمة السر هنا تتمثل في "الكميات المضبوطة" التي ستحدد القيد والوصف للمتهم سعد الصغير، وقائمة الاتهامات هنا ستتضمن الحيازة والتعاطى والجلب أو إحداهما فقط، والتي تصل العقوبات فيها للسجن والغرامة، بينما السيناريو الأقرب حال ثبوت الاتهام وإحالته للمحاكمة ستكون الحكم بالسجن والغرامة مع إيقاف تنفيذ العقوبة حيث يقف القانون المصري بالمرصاد أيضا لكل من يتاجر، أو يقوم بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب أو التوزيع أو الاتجار أو التعاطى، وينص على معاقبتهم عقوبات رادعة، ليكونوا عبرة لغيرهم، بهدف محاصرة انتشار تلك الآفة.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على العقوبات والسيناريوهات المحتملة في مثل هذه الوقائع، ففي حال ثبوت تهمة إحرازها مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وذلك بعدما تم توقيف المطرب سعد الصغير بمطار القاهرة، خلال عودتها من رحلتها الى أميركا، حيث أن العقوبة طبقاً لقانون مكافحة المخدرات المادة 39 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات نصت على معاقبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وأيضا هناك عقوبات رادعة مختلفة لكل حالة على حده.

وإليكم التفاصيل كاملة:



3 سيناريوهات لعقوبة المطرب "سعد الصغير".. الكميات المضبوطة كملة السر في تحديد "القيد والوصف".. وقائمة الاتهامات بين الحيازة والتعاطى والجلب.. والعقوبة تصل للسجن والغرامة.. وإيقاف تنفيذ العقوبة الأقرب لهذا السبب





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