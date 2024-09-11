فقيه: الريجي بدأت تسلم محصول التبغ من المزارعين في بلدة عدشيت النبطية

بدأت صباح اليوم إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي تسلم محصول التبغ في مبنى الريجي في كفررمان من مزارعي التبغ في بلدة عدشيت النبطية، بحضور نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان ورئيس اتحاد نقابات التبغ في لبنان حسن فقيه والخبير حسان سبيتي وعدد من مزارعي التبغ في منطقة النبطية .

واشار فقيه، الى أن "اليوم انطلقت عملية الشراء كما الشراء بالامس بكل المراكز التي حددنها إدارة حصر التبغ والتنباك بتقديم موعد الشراء فترة شهر ونصف وكما تحدث المدير العام للريجي المهندس ناصيف سقلاوي، القصد من ذلك ونحن بالنقابه كذلك الامر ان نضع اموالا بأيدي المزارعين بهذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه اهل الجنوب نتيجة العدوان الإسرائيلي".

ولفت الى ان "هناك خمسة مراكز في الجنوب وتم توزيعهم على كل المنطقة بعد ان كنا عشرة مراكز سابقا اليوم نستلم بخمسة مراكز وباقصى سرعة الخبراء حضروا وبدأوا الشراء امس واليوم هنا بالنبطية تستلم من بلدة عدشيت والمنطقة كبيرة التي تسلم بهذا المحور والخبراء موجودون معنا والاسعار مرضىة واكثر من مرضيه وهناك مساعدة كبيرة لأهلنا الذي وضبوا تبغهم تحت القصف وبظروف استثنائية جدا جدا وطبعا نحيي اهلنا المزارعين واخوتنا بالادارة الذين استعجلوا بعملية الشراء وتجاوبوا معنا بشكل كامل ومتكامل".

ورأى أن "الحقيقة الذين استطاعوا زراعة التبغ هذه السنه هم فدائيين وهذه الشتلة لن نتخلى عنها نهائيا لأنها المورد الوحيد لاهالي الجنوب مع الزيتون والحمضيات وهي التي تؤمن الحركة الاقتصادية وزراعة التبع كما اطلق عليها دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري شتلة صمود وبقاء ونحن نقول انها شتلة مقاومة ،كذلك الامر واهلها هم مقاومين حين يكون عندنا 60 بلدة عند الشريط الحدودي قد زرعوا بظروف استثنائية جدا جدا ونحن نشتري التبغ الموجود وسنعمل صياغة جديدة ان شاء الله ونقلة نوعية لزراعة التبغ".