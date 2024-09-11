الراعي عرض الأوضاع الأمنية مع وفد من المديرية العامة لأمن الدولة في الشمال

التقى البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي، في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، وفدًا من المديرية العامة لأمن الدولة في الشمال، حيث عرض مع الوفد الأوضاع الامنية في المنطقة والتدابير التي تقوم بها عناصر امن الدولة، وكانت مناسبة تمنى خلالها الوفد للراعي دوام الصحة للقيام بدوره الوطني الجامع.
ومن زوار الديمان أيضا الدكتور حكمت مصلح، الدكتور الدكتور عماد بو يونس، مديرة مؤسسة "OPUS DEI" جوليانا نجم.
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