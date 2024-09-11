حمدان: الجزائر ستبقى المثل والمثال لكل أبناء أمتها العربية في النضال والكفاح

قدم أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون مصطفى حمدان، خلال زيارته سفير الجمهورية الجزائرية رشيد بلباقي، المباركة بانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر، والثقة الكبيرة لأهلنا الجزائريين بالقيادة الحكيمة والحازمة لفخامته، مؤكداً أن "الجزائر ستبقى المثل والمثال لكل أبناء أمتها العربية، في النضال والكفاح وبناء مؤسسات الدولة الحديثة، التي تحققت على مختلف الصعد الانجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبناء الجيش الوطني القوي الذي يحمي السيادة والكرامة الوطنية".

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