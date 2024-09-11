حزب الله أعلن استهداف موقعَي رويسة القرن والمطلة وثكنة زبدين وجنودًا إسرائيليين بمحيط موقع الراهب

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (08:30) من صباح يوم الأربعاء 11-09-2024 تجمعًا لجنود ‏العدو في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

وفي بيان آخر، أكّد أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (10:25) من صباح يوم الأربعاء 11-09-2024 موقع رويسة ‏القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

هذا، وكشف "حزب الله"، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (10:25) من صباح يوم الأربعاء 11-09-2024 ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة".

وأفاد الحزب بأنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (12:25) من ظهر يوم الأربعاء 11-09-2024 دشمة يتموضع فيها جنود العدو في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".