اسطفان: ندعو بوحبيب إلى التمسك بتطبيق القرار 1701 بدلاً من إطلاق مواقف غير مسؤولة

علّق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان على كلام وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، مشيرًا إلى أنّ ما صدر عنه في في تصريحه عن "استعداد لبنان للدخول بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، ودعوته مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار جديد بديلاً عن القرار 1701 لوقف الحرب في جنوب لبنان هو تجاوز صارخ لموقف الدولة اللبنانية وخلاف واضح للدستور وتجاهل لمصلحة لبنان".

وقال: "القفز فوق المؤسسات الدستورية ومحاولة فتح باب لتعديل القرار 1701 يعرض استقرار الجنوب وسيادة لبنان للخطر في هذه المرحلة الحساسة وهو لعب بالنار".

وأشار اسطفان إلى أنّه "بدلاً من إطلاق مواقف غير مسؤولة، ندعو الوزير إلى التمسك بتطبيق القرار 1701 بحزم وباسرع وقت ممكن، والتوقف عن هذه التصريحات الفردية التي لا تعكس إرادة الدولة ولا مصلحة الشعب اللبناني".