شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت جبل مريمين في أطراف بلدة ياطر، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب. هذا، وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت أطراف راشيا الفخار وبيت ليف، في حين استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة بليدا، وفق ما نقلت قناة "المنار".

كانت هذه تفاصيل خبر غارات إسرائيلية على أطراف ياطر وبيت ليف وراشيا الفخار وقصف مدفعي على أطراف بليدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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