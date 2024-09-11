سفارة أميركا بالعراق: منشأتنا الدبلوماسية في بغداد تعرّضت لهجوم مساء أمس دون وقوع إصابات

أعلن متحدث باسم السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، أنّ "منشأتنا الدبلوماسية في بغداد تعرّضت لهجوم مساء أمس دون وقوع إصابات".

ومساء أمس وقع انفجار في مطار بغداد الدولي داخل منطقة تستخدمها قوات التحالف الدولي، وفقاً لما أعلنته القوات الأمنية العراقية.

وأشار مسؤول أمني إلى سقوط صاروخين، دون توضيح تفاصيل الانفجار وأسبابه. بينما أكدت السلطات أن حركة الطيران المدني استمرت بشكل طبيعي.

وأوضح مسؤول أمني عراقي، أن الصاروخين استهدفا مناطق حساسة في المطار، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية لتحديد المتورطين في الحادث.