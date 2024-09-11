قائد الحرس الثوري الإيراني: العدو سيلمس قريبًا الانتقام من أعماله الشريرة

ذكر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، "أننا سنصمد أمام العدو حتى النهاية ولن نساوم ولن نتراجع ولن نقدم تنازلات"، في وقت ما تزال فيه إسرائيل تترقب ردًا إيرانيًا على اغتيالها رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وشدد قائد الحرس الثوري الإيراني، على أنّ "العدو سيلمس قريبًا الانتقام من أعماله الشريرة، كما سيتذوق الفلسطينيون طعم الانتصار".

وفي 8 أيلول، أشار سلامي إلى أنّ "الكيان الصهيوني محاصر من العراق واليمن ولبنان وكابوس ردنا يجعله يترقب ليلا ونهارا".