الكرملين: جيشنا لديه ما يكفي من أسلحة لمواصلة العملية العسكرية الخاصة

علّقت الرئاسة الروسية (الكرملين) على التقارير الغربية بشأن تسليم إيران صواريخ إلى روسيا، مشددة على أنّ "جيشنا لديه ما يكفي من أسلحة لمواصلة العملية العسكرية الخاصة".

ولفتت إلى أنّ "روسيا سترد على الضربات ضد أراضيها بالشكل المناسب"، مضيفة "سنرد بشكل مناسب إذا سمح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى".

وفي وقت سابق، هددت السلطات الإيرانية بـ"اتخاذ تدابير بشأن العقوبات الأوروبية العدائية"، وذلك بعد ادعاءات بشأن تسليم طهران صواريخ باليستية لموسكو في إطار الحرب في أوكرانيا.

وسبق وأن أعرب المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة ال​إيران​يّة ​ناصر كنعاني​، عن إدانته بشدّة "البيان غير المألوف لوزراء خارجيّة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن إلغاء الاتفاقيّات الثّنائيّة لتقديم الخدمات الجوّيّة مع إيران، وفرض عقوبات على شركة الخطوط الجوّيّة الإيرانيّة (إيران إير) بحجّة التدخّل المزعوم في الصرّاع الأوكراني"، وقال: "أيّ ادّعاء بأنّ إيران باعت صواريخ باليستيّة إلى الاتحاد الرّوسي، كاذب ولا أساس له من الصّحة إطلاقًا".

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنها فرضت عقوبات على 10 أفراد و6 كيانات في إيران وروسيا بسبب ما زعمته عن "دعم إيران لحرب روسيا في أوكرانيا".