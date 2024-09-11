شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب باكستان بقوة 5.7 ريختر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، عدة مناطق من باكستان.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام أباد، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات في مدينة ديرة غازي خان بإقليم البنجاب.

وشعر السكان بالزلزال في أنحاء مختلفة من باكستان، بما فيها إسلام أباد، وبعض المناطق في إقليم البنجاب شرقاً، وإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد وإقليمي بلوشستان والسند جنوباً.

ولم ترد على الفور أنباء عن حدوث خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من المنازل تحسباً لحدوث هزة ارتدادية مدمرة.