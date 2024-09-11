شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ياجي في فيتنام.. وخطر الفيضان مستمر والان نبدء بالتفاصيل

النهر الأحمر

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "ياجي" الذي ضرب مؤخراً مناطق مختلفة في شمال فيتنام إلى 143 شخصاً.وأفادت السلطات الفيتنامية اليوم, أن الإعصار جلب معه رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة, تسببت في انهيارات أرضية, وفيضانات واسعة النطاق، أدت إلى مصرع 143 شخصاً حتى الآن، وفقدان 58 آخرين، وإصابة أكثر من 800 شخص, مع استمرار جهود الإغاثة والإنقاذ.وحذرت السلطات وفق ما ذكره المركز الوطني للتنبؤات "الهيدروميترولوجية"من تجاوز منسوب المياه في النهر الأحمر بالعاصمة هانوي، مستوى التحذير الثاني للمستويات الثلاثة للسيطرة على الفيضانات.وأوضحت أن المناطق المنخفضة على ضفاف الأنهار معرضة بشدة لخطر حدوث فيضانات.