شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنىء الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، قال فيها: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن نرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني بمناسبة الذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه، الذى أرسله الله عز وجل بشيرًا وهاديًا للإنسانية وسراجًا منيرًا إلى صراطه المستقيم، داعين العلى القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير واليمن والبركات، وعلى أمتنا الإسلامية والعربية بالأمن والأمان والاستقرار، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم فى بناء حاضر الوطن ومستقبله.