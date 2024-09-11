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"الوطنية للصحافة" تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش غدا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 02:14 م

أعلن عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 31 أغسطس 2024 ، غدا الخميس.

 

وأشار إلى أنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية، وتأتى هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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