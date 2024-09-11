مكتب ميقاتي: رئيس الحكومة دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة 3 لبحث جدول الأعمال الموزع

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر هذا اليوم لمناقشة وبحث جدول الأعمال الموزع أصولًا وضمن المهلة القانونية، وفق ما أعلن مكتب ميقاتي.

وأمس، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنّه بسبب عدم اكتمال النصاب تقرر تأجيل جلسة حكومة تصريف الأعمال التي كانت مُقررة اليوم إلى موعد يُحدد لاحقًا، وذلك في ظل تحركات العسكريين المتعاقدين.