رئيس وزراء العراق: وقعنا 14 مذكرة تفاهم مع إيران ولن نسمح بأي تهديد ينطلق من أراضينا ضدها

أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، "أنّنا لن نسمح بأي تهديد أو عدوان ينطلق من أراضينا ضد إيران"، معلنًا توقيع 14 مذكرة تفاهم بمجالات متعددة مع طهران.
وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في بغداد، شدد السوداني على أنّ "مواقفنا مشتركة إزاء العدوان على غزة وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمهامه الأخلاقية".
وقال: "أكدنا رفضنا لتوسيع رقعة الصراع وخرق سيادة الدول وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه"، مضيفًا " تحدثنا عن أهمية الاستقرار بالمنطقة الذي يهدده الكيان الصهيوني بالإبادة الجماعية المستمرة ضد غزة".
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