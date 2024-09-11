أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار ابي خليل، في تصريح له من المجلس النيابي، أنّ "التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي سبق وتقدما باقتراح قانون حول لامركزية انتاج الطاقة الكهربائية منذ ثلاث سنوات، وهو اقتراح مدروس ومفصّل ويسمح للبلديات واتحادات البلديات بالتعاقد مع القطاع الخاص، لانتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن نطاقهم وجباية العائدات وبيع فائض الطاقة إلى موءسسة كهرباء لبنان لتوزعها على القرى الصغيرة الأخرى".
وذكر أنّ الاقتراح جاء بعد "الايقاف المتعمد للمعامل الكبيرة لخطة الكهرباء الاساسية وبعد الافشال المتعمد لمقدمي خدمات التوزيع وتكون الكلفة اقل لاسيما في المعامل الكبيرة"، مضيفًا "الوضع الذي وضعتنا فيه المنظومة، جعلنا نذهب إلى لامركزية انتاج وتوزيع الكهرباء، وأرحّب بكل الزملاء الدين انضموا الينا بهذه الفكرة".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي خليل: "الوطني الحر" سبق وتقدم اقتراح قانون حول لامركزية انتاج الطاقة الكهربائية منذ 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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