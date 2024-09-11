نصار طلب من الأدلاء السياحيين استلام بطاقة الدليل السياحي الجديدة

وجّه وزير السياحية في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، تعميمًا حمل الرقم 17، إلى الأدلاء السياحيين، حيث طلب من جميع ألادلاء السياحيين في لبنان والحاصلين على إجازة مزاولة مهنة صادرة عن وزارة السياحة، التقدم إلى وزارة السياحة بالسيرة الذاتية الخاصة به وبطاقة الدليل السياحي القديمة وذلك من أجل استلام البطاقة الجديدة.
وذلك في النقابات السياحية، قسم الشرطة السياحية، مصلحة الضابطة السياحية في وزارة السياحة، مصلحة التجهيز السياحي في وزارة السياحة، مصلحة الديوان في وزارة السياحة.
وحول حيثيات التعميم، فقد أوضح بأنّه يأتي بناء على المرسوم 15598/1970 وتعديلاته، وبناء على المرسوم 4216/1972 وتعديلاته (الخاص بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي)، وعطفا على التعاميم السابقة الصادرة عن وزارة السياحة في ما يتعلق بإصدار بطاقات دليل سياحي جديدة وفق نموذج يحاكي متطلبات التقدم في القطاع السياحي.
يطلب م
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