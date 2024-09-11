بري عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة مع سفير قطر والتقى بقرادونيان ومولوي

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع السفير القطري لدى لبنان سعود بن عبدالرحمن، تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر، وذلك خلال لقاء جمعهما في عين التينة.

كما تابع بري المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية خلال لقائه الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.

كما استقبل بري وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر.