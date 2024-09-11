عدوان: أي عرقلة من قبل أي وزير أو مسؤول لاستعادة أموال الدولة تعرّضه للمساءلة

أشار رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، في تصريح، إلى أنّ "هيئة القضايا في وزارة العدل ليست في حاجة لأي ترخيص أو موافقة أو تعليمات لإقامة الدعاوى باسم الدولة".

وأوضح أنّ "في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف الأعمال، ينبغي على الوزراء الالتزام الكامل بالقانون. فالدولة تعتبر شخصا واحدا، ولا تمتلك أي وزارة شخصية معنوية مستقلة عن الدولة. وقد حدد القانون صلاحيات كل وزير وكل وزارة، فيما أناط حق تمثيل الدولة بجميع وزاراتها برئيس هيئة القضايا".

وأضاف عدوان "لا يملك الوزراء الحق في إعطاء أي تعليمات أو موافقات أو تراخيص بشأن إقامة الدعاوى باسم الدولة اللبنانية، إذ إن هذه المسائل خارجة عن صلاحياتهم بمعزل عن إمكاناتهم القانونية. لا بل يلزم القانون الإدارات بتقديم مطالعاتها حول أية قضية لرئيس هيئة القضايا عند طلبه، وهو غير ملزم بما يقدَّم له".

وشدد على أنّ "الاجتهادات والآراء الاستشارية المختلفة في حكم الوقت الضائع، فلا مكان لها في إطار القانون، وأي عرقلة من قبل أي وزير أو مسؤول لاستعادة أموال الدولة تعرضه للمساءلة والمسؤولية الشخصية".