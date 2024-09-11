قوى الأمن: توقيف شخصَين في حلبا مشتبه بهما بجرم تجارة أسلحة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف شخصَين في حلبا مشتبه بهما بجرم تجارة أسلحة.
في التفاصيل، أوضحت المديرية في بلاغ أنّ "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحفاظ على الاستقرار الأمني في محافظة الشّمال، وبنتيجة المتابعة الأمنية والاستعلاميّة التي تقوم بها دوريّات شعبة المعلومات في أماكن تواجد المطلوبين للقضاء، اشتبهت إحدى دوريّاتها بشخصَين على متن سيّارة نوع "نيسان ساني" لون جردوني، في منطقة حلبا، فعملت على توقيفهما وضبط السّيّارة. وباستجلاء هويَّتَيهما، تبيّن أنّهما يُدعيان: ع. ا. (مواليد عام 1984، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء، و. ن. (مواليد عام 1997، لبناني) كما تبيّن أنّهما ينشطان بتجارة الأسلحة الحربيّة".
وذكرت أنّ "بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط بندقيتي صيد، /143/ زجاجة من المشروبات كحوليّة مهرّبة، مبلغ مالي وهاتفين خلويَّين".
هذا، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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