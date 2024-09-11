اجتماع بين نواب بعلبك الهرمل ونواب عكار والضنية المنية في المجلس النيابي

عقد نواب بعلبك الهرمل ونواب عكار والضنية المنية، اجتماعًا في مجلس النواب، حيث جرى التباحث فيه بقضايا إنمائية واجتماعية.

وقال النائب حسين الحاج حسن بعد الاجتماع: "عقدنا لقاء نحن نواب عكار والضنية والمنية وبعليك الهرمل وتباحثنا بعدد من القضايا الانمائية، وهناك عدد من النواب حضروا وعدد منهم اعتذر وتحدثنا عن الموازنة"، داعيًا إلى إقرارها حتى "يتأمن الانتظام المالي للدولة، كما ندعو الحكومة خلال دراسة الموازنة إلى انصاف الموظفين الحكوميين في جميع الاسلاك المدنية والادارية والعسكرية والتعليمية واساتذة الجامعة اللبنانية".

ودعا أيضًا إلى انصاف المتقاعدين من جميع الاسلاك المدنية والعسكرية والامنية، مشيرًا إلى "أننا تطرقنا الى موضوع البلديات، وندعو الى اقرار اقتراح قانون تمكين البلديات او ادخال بعض مواده في الموازنة حتى تستطيع الاستمرار كما ندعو رئاسة الحكومة ووزارتي المال والداخلية الى تحويل اموال البلديات المتاخرة".

أمّا النائب سجيع عطية، فقال: "وضعنا خطة متابعة وأشير الى انه لم يتم بعد استحداث بنى اساسية لمراكز الدولة في هذه المناطق، كما نشدد على موضوع الجامعة اللبنانية وان يعطى الاهمية".