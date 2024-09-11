بايدن: يجب تحقيق محاسبة كاملة على مقتل الناشطة عائشة نور في الضفة

ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّه يشعر بـ"الغضب والحزن الشديد" لمقتل الناشطة الأميركية التركية عائشة نور و"عملية إطلاق النار التي أدت لوفاتها غير مقبولة على الإطلاق"، وذلك بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأشار إلى أنّه "يجب تحقيق محاسبة كاملة على مقتل عائشة نور وعلى إسرائيل القيام بالمزيد لضمان عدم تكرار حوادث مشابهة أبدا".
ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّ "العنف بالضفة الغربية يحدث منذ فترة طويلة، والمستوطنون المتطرفون يجتثون الفلسطينيين من منازلهم".
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