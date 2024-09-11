بزشكيان من بغداد: نحن بحاجة لتعاون واتفاقيات أمنية مع العراق للتصدي لتهديدات الأعداء ضدنا

شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أنّه من أجل "صد الإرهابيين في المنطقة، فنحن بحاجة إلى اتفاقيات أمنية مع العراق"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في بغداد بعد توقيع 14 مذكرة تفاهم بين البلدين.

وأوضح بزشكيان "أننا نريد أن يكون العراق قويًا وآمنًا ومستقلًا تسوده الأخوة والهدوء"، مضيفًا "سيعقد الجانبان اجتماعات تخصصية لصياغة المعاهدات والاتفاقيات اللاحقة بين بلدينا".

وشدد على "أننا بحاجة لتعاون واتفاقيات أمنية مع العراق للتصدي لتهديدات الأعداء ضدنا".

إلى ذلك، أكّد بزشكيان أنّ "ما يحدث في غزة يكشف زيف ادعاءات الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان"، وقال: "الكيان الإسرائيلي يرتكب الإبادة الجماعية في غزة بدعم أمريكي وأوروبي".

وفي وقت سابق، التقى رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، بزشكيان والوفد المرافق له، حيث أكّد رشيد أنّ "العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين هي علاقات متينة وتاريخية"، موضحاً أن "إيران دولة جارة مهمة للعراق ولها مكانتها الإقليمية الكبيرة في دعم واستقرار المنطقة، وأن العراق يدعم بقوة تعزيز التعاون المشترك من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ أمن الحدود والعمل على انهاء التوترات في المنطقة".