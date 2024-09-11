شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تنادي بتمويل الاستجابة لجدري القرود في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء، نداءً لتوفير 21,4 مليون دولار أمريكي، للاستجابة حتى نهاية العام الجاري لحالة الطوارئ الناجمة عن تفشي جدري القرود في 35 دولة في أنحاء أفريقيا، بالإضافة إلى دعم 9,9 ملايين نازح.

وتعد أفريقيا موطناً لأكثر من ثلث النازحين في العالم، ويقيم العديد منهم في بلدان تعاني من تفشي فيروس جدري القرود، حيث يتفاقم ضعف النازحين بسبب الصراعات المطولة والافتقار المزمن للتمويل الإنساني والكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي.

