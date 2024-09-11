الإسكان: جار تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني إنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 400 ألف م3 يوميًا، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 1.5 مليون م3 يوميًا، مؤكدًا أنها ستكون من أكبر المحطات على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال حضور وزير الإسكان والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، توقيع عقد لضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة.

وأضاف الشربيني أن هذا العقد، والذي أعده الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، يمثل خطوة مهمة لضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أنه يعد أيضًا نموذجًا للتعاون والتنسيق بين جهات الدولة،؛لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وترشيد استهلاك المياه، وتقليل الفواقد، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في الأغراض المخصصة طبقًا للمعايير الدولية.

وأشار إلى أنه جار أيضًا بالمرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالعاصمة الإدارية تنفيذ المأخذ والخطوط الناقلة للمياه العكرة والروافع، كما يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 250 ألف م3 يوميًا.