"قومي المرأة": نستقبل ما بين 30-40 ألف شكوى متنوعة سنويا منها ما يتعلق بالعنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

قالت أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة، إن المكتب يستقبل ما يتراوح بين (30- 40) ألف شكوى سنويا، تتنوع بين شكاوى واستفسارات قانونية واجتماعية؛ من بينها شكاوى العنف ضد المرأة.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة الدكتورة نيفين عبيد، بحضور فريق عمل المكتب والمؤسسة.

وأشارت مدير مكتب شكاوى المرأة إلى أن المكتب هو الجهة الوطنية المعنية بمساندة المرأة وتنسيق نظام الإحالة الوطني للمرأة المعنفة مع العديد من الشركاء الوطنين والمؤسسات الاجتماعية المختلفة.

واستعرضت أهداف واختصاصات مكتب شكاوى المرأة، حيث يعمل على تقديم المساندة القانونية والاجتماعية والنفسية للسيدات والفتيات في حالة رفع دعاوى قضائية.

وأوضحت أنه يتم استقبال الشكاوى من خلال المكتب وعبر الخط المختصر (15115) يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، وعبر تطبيق "الواتس آب" 01007525600، ويتم الرد عليها من قبل الفريق الداخلي لمكتب الشكوى ومتابعتها عن طريق الفريق الداخلي أو الفريق الخارجي المتطوع.

من جانبها.. أكدت الدكتورة نيفين عبيد المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة، أن المؤسسة تعمل على مساندة المرأة التي تتعرض للعنف سواء نفسي وجسدي واجتماعي، ومساعدتها لمواجهة التحديات المختلفة، معربة عن أملها بوجود تعاون مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.