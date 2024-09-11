"النشرة": اشتعال حرائق في علما الشعب وحرج الضهيرة وامتدادها الى أطراف يارين بسبب القصف الإسرائيلي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "اشتعال الحرائق في بلدة علما الشعب بسبب القصف المدفعي الإسرائيلي". كذلك أشار المراسل، الى أن "اكثر من عشرة قذائف فوسفورية اطلقها الجيش الإسرائيلي حتى الان استهدفت بلدة الضهيرة وحرجها واطرافها وتسببت بحريق كبير وصل لحدود المنازل وامتد الى أطراف بلدة يارين".

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