بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وذلك بالوقوف دقيقة صمت في مستهل الجلسة حدادًا على رئيس الحكومة الراحل سليم الحص.
ويشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الابيض، المهجرين عصام شرف الدين، والاقتصاد والتجارة امين سلام.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهوربة انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
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