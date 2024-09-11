عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود منير حافظ مكارم (من مواليد عام 1994، سوري)، والذي فُقِدَ، بتاريخ 9-9-2024، أثناء توجّهه من مكان إقامته في عاليه، إلى مركز عمله في بلدة القاع، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
وطلبت من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر قرنايل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 360704-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت صورة سوريّ فُقِدَ أثناء توجّهه من مكان إقامته في عاليه إلى بلدة القاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.