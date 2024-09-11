بو معشر للنشرة عن جلسة مجلس الوزراء: الدولة لا تدار بأسلوب خفافيش الليل وندرس سبل الرد

علّق العميد المتقاعد أندريه بو معشر، عبر "النشرة"، على إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء غير معلنة عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدار بأسلوب خفافيش الليل، معرباً عن أسفه لهذا الأسلوب.

واستغرب بو معشر كيف يقبل الوزراء أن يتم إستدعائهم إلى جلسة بهذه الطريقة، لافتاً إلى أنهم يشاركون بكسر إرادة العسكريين المتقاعدين.

ورداً على سؤال، أكد بو معشر أنه سيكون للعسكريين المتقاعدين موقفاً من هذا التطور، لافتاً إلى أنهم يدرسون سبل الرد.