أعلنت نقابة المالكين والمالكين القدامى في طرابلس والشمال، في بيان، أن "وفدا منها زار المفتي محمد إمام شارحا له بعض الوقائع والحقائق عن قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية"، ومطالبا بـ"نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ورفع الظلم عن المالكين".
وشدد الوفد، على "تمسك المالكين بالقانون الجديد ورفض أي مقترحات خارج ثوابت هذا القانون، احتراما لإرادة النواب، والتزاما بالدستور، وبهدف رفع الظلم غير المحتمل عن كاهل المالكين".
من جهته، أكد مفتي طرابلس والشمال، على "وجوب رفع الظلم عن المالكين القدامى، واستكمال نشر القانون الجديد"، لافتاً الى أن "لا اختلاف في هذه الناحية، إذ لا يمكن لأحد أن يرضى باستمثار ملك الغير بالمجان أو ببدلات رمزية، وبخاصة أن جزءا كبيرا من أملاك الأوقاف الإسلامية مؤجر بالإيجار القديم".
وذكر الوفد، أنه "انتقل لزيارة رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وقدم شرحا لموقف النقابة من القانون الجديد للإيجارات، مشيرا إلى "معاناة المالكين القدامى في هذه الظروف الصعبة والمستمرة منذ سنوات طوال ولغاية اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد نقابة المالكين في الشمال زار إمام ودبوسي: لرفع الظلم غير المحتمل عن كاهل المالكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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