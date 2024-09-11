شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "اقتصادية النواب": المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تدعم الشركات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يؤكد عزم الحكومة على تنمية وتطوير الاقتصاد وجلب المزيد من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، بما يعزز النهوض بالاقتصاد الوطنى.

وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة الغرض منها خلق كوادر جديدة فى مجال ريادة الأعمال فى مختلف القطاعات، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، التعليم العالى، البحث العلمى، وغيرها من القطاعات الحيوية والاستثمار فى المقدمة.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن ريادة الأعمال خطوة جادة لدعم المشروعات الصغيرة التى يعول عليها فى النهوض بالقطاع الصناعى، خاصة وأن المشروعات الصغيرة تمثل ما لا يقل عن 40 % من التنمية الحقيقية، وهذه المجموعة الوزارية سيكون لها دور بارز فى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هذه المجموعة سيكون لها دور كبير فى التنسيق بين الوزارات المختلفة، ومن ثم ستكون بمثابة شباك واحد فى قطاع من أهم وأبرز القطاعات الحيوية، شباك الغرض منه تنسيق العمل الحكومي من أجل سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المتسارع.