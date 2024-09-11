الجيش كشف تفاصيل عملية تحرير 8 فلسطينيين بعد خطفهم: توقيف مواطن ينتمي لعصابة ونقلهم للبقاع

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "عصابة إجرامية أقدمت على استدراج 8 فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة إلى منطقة البقاع بزعم تأمين هجرتهم إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، وقامت بخطفهم مطالِبةً بفدية للإفراج عنهم. على الأثر، نفذت مديرية المخابرات عملية رصد ومتابعة أمنية بالتزامن مع عمليات دهم، ما أسفر عن تحرير المخطوفين عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة الهرمل وتوقيف المواطن (ع.ع.) المنتمي إلى العصابة، والذي تولى نقل المخطوفين من بيروت إلى منطقة البقاع".

وأكدت المديرية، أن "التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش، في بيان، أنّه "نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من مديرية المخابرات، تم تحرير فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة، كانوا قد خُطفوا في تاريخ سابق".