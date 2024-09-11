جهود لإنقاذ ناقلة النفط المستهدفة في البحر الأحمر ورفض لاستغلال الحوثيين

ياسر رشاد - القاهرة - صرح المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، اليوم ، لوسائل الإعلام العربية، بأن الولايات المتحدة تبذل جهودًا مكثفة لإنقاذ ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، معتبراً أن هذه الهجمات تعرقل جهود السلام في اليمن.

وأوضح المبعوث أن الهجوم على ناقلة النفط يبرز التهديدات المستمرة التي تشكلها الجماعات المسلحة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحوثيين يستغلون الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الحرب في غزة، كذريعة لتعزيز نفوذهم في البحر الأحمر. وقال: "ما يقوم به الحوثيون في البحر الأحمر لا يعوق فقط الملاحة الدولية، بل يعطل أيضًا جهود السلام التي نسعى إليها."

وأكد المبعوث الأمريكي أنه لا يمكن قبول أي تبرير للهجمات التي تستهدف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تبرر أي هجوم، سواء كان من الحوثيين أو أي جهة أخرى، إذا كان يضر بالمدنيين. وأضاف: "نحن ملتزمون بمواجهة أي تصعيد يهدد السلام والأمن في المنطقة."

وأشار المبعوث إلى أن التركيز يجب أن يكون على تحقيق السلام في اليمن، دون تأجيل أو تأخير بسبب الأحداث الإقليمية الأخرى. وقال: "نحن نعمل بجد لتحقيق تسوية سلمية للنزاع في اليمن، ويجب ألا نسمح للأحداث في أماكن أخرى بأن تعرقل هذه الجهود."

كما أكد المبعوث الأمريكي أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين الولايات المتحدة والدول الشريكة لضمان تأمين الملاحة في البحر الأحمر ومنع أي اعتداءات تهدد الأمن البحري. وأضاف: "نحن نواصل تقديم الدعم للمجتمع الدولي للتصدي لهذه التهديدات وضمان سلامة حركة النقل في المياه الدولية."

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه البحر الأحمر توترًا متزايدًا نتيجة الهجمات المتكررة على السفن التجارية، مما يزيد من أهمية جهود المجتمع الدولي لحماية الملاحة وضمان استقرار المنطقة.

الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة إثر استهداف بلدة دان بصاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم ، عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بعد تعرض بلدة دان في شمال إسرائيل لاستهداف بصاروخ مضاد للدروع قادم من جنوب لبنان.

ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش، فقد وقع الهجوم في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث استهدف الصاروخ أحد المواقع العسكرية في البلدة، مما أسفر عن إصابة الجندي الذي كان متواجدًا في الموقع أثناء الهجوم. وأضاف البيان أن الجندي تلقى العلاج الفوري من قبل فرق الإسعاف وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الهجوم يأتي في وقت يشهد فيه التوترات بين إسرائيل ولبنان تصاعدًا، وأن القوات الإسرائيلية قامت على الفور بالرد على الهجوم من خلال قصف مواقع في جنوب لبنان يشتبه في أنها مصدر الصواريخ. ولم ترد حتى الآن معلومات حول الأضرار أو الخسائر في الجانب اللبناني.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن إدانته للهجوم، مؤكدًا أن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والقوات العسكرية على حد سواء. وأضاف: "هذا الهجوم هو تصعيد غير مقبول، وسنواصل التصدي لأي تهديدات لأمننا الوطني."

وفي سياق متصل، دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضبط النفس والتهدئة بين الجانبين لتفادي المزيد من التصعيد، مشيرة إلى أهمية العودة إلى الحوار والوسائل السلمية لحل النزاعات. وأكدت المنظمة أنها تراقب الوضع عن كثب وتواصل جهودها لدعم الاستقرار في المنطقة.