نقل سوق سيارات المنصورة خارج الكتلة السكنية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، تشغيل سوق السيارات الجديد خارج الكتلة السكنية، خلف مساكن المحمودية بمنطقة المجزر بمدينة المنصورة، بعد نقله من موقعه القديم بجوار مجمع محاكم المنصورة بشارع الجيش.

ووجه محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير للواء حسام عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، على تعاونه المثمر مع المحافظة في حل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين وتلبية مطالبهم وإعادة الانضباط الأمني والمروري إلى مدينة المنصورة بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات أولًا بأول، ومنها التعاون في نقل سوق السيارات إلى موقعه الجديد، وتكليف رجال المرور بالتواجد المستمر داخل السوق وتنظيم الحركة المرورية به.

وقال محافظ الدقهلية، إن نقل سوق السيارات تم في إطار خطة المحافظة لحل كافة المشاكل المرورية وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وصناعة الهوية البصرية لمحافظة الدقهلية من خلال نقل جميع الأسواق والمواقف العشوائية غير المنظمة والتي تشوه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأضاف أن الموقع الجديد لمجمع أسواق المنصورة سيضم كافة الأسواق العشوائية بنطاق حي غرب مثل (سوق الثلاثاء وسوق الحمام) بمنطقة الشيخ حسانين، في خطوة أولى لنقل جميع الأسواق العشوائية من داخل قلب مدينة المنصورة إلى أطراف المدينة، للقضاء على العشوائية والمظهر غير الحضاري والتكدسات المرورية.

وكلف محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب المنصورة بمتابعة العمل داخل السوق، وتكليف فريق عمل من الحي بالتواجد داخل السوق لتنظيمه وحل كافة المشاكل والمعوقات التي قد تواجه المواطنين داخل السوق.