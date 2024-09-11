تجمع العسكريين المتقاعدين دعا الى التحرك الفوري للاعتصام أمام مداخل السراي الحكومي

دعا تجمع العسكريين المتقاعدين، "اخوتنا من عائلات عسكر الخدمة الفعلية وعائلات الشهداء والمعوقين وكل موظفي القطاع العام ومتقاعديه من مدنيين وعسكريين والقاطنين في محيط بيروت وجبل لبنان للتحرك الفوري وللاعتصام أمام مداخل السراي الحكومي في بيروت".

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