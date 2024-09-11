هاريس: الولايات المتحدة ستواصل محاسبة أي شخص بالضفة سواء إسرائيليين أو فلسطينيين

أشارت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس، الى أنه "يجب أن تكون هناك مساءلة كاملة بشأن حادث مقتل الأميركية عائشة نور"، لافتةً الى أن "الولايات المتحدة ستواصل محاسبة أي شخص بالضفة سواء إسرائيليين أو فلسطينيين يذكي العنف ويقوض السلام".

وذكرت هاريس، أن "مقتل الأميركية عائشة نور في الضفة غير مقبول ويثير تساؤلا مشروعا عن سلوك أفراد الجيش الإسرائيلي"، مؤكدةً أنه "على إسرائيل بذل المزيد من الجهود لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

وأضافت "واشنطن ستواصل الضغط على إسرائيل للحصول على إجابات والوصول إلى نتائج التحقيق بمقتل عائشة نور".