مناظرة هاريس وترمب بين صدامات متوترة وقضايا سابقة

بعد ترقب طال لمناظرة تجمع بين المرشحين الرئاسيين الأمريكيين؛ واجه دونالد ترمب وكامالا هاريس بعضهما البعض على منصة المناظرة للمرة الأولى - وربما الأخيرة.

وقد حدثت لحظة مهمة بعد مغادرة المرشحين للمسرح، عندما قالت النجمة تايلور سويفت إنها ستصوت لصالح هاريس.

وأظهر استطلاع لرأي المشاهدين، أن هاريس هي الأوفر حظًا من خصمها، ومن بين المشاركين في الاستطلاع، أعرب %45 عن آراء إيجابية لهاريس، مقابل %39 لترمب.

ولكن الأرقام قد لا تعني الكثير؛ حيث إن %82 من المشاركين في الاستطلاع قالوا، إن المناظرة التلفزيونية ليس لها أي تأثير في تصويتهم في نوفمبر.

تباين الآراء

وأجرت الاستطلاع الذي شمل الناخبين المسجلين الذين شاهدوا المناظرة، مؤسسة لاستطلاعات الرأي لصالح العديد من المنافذ الإعلامية الأمريكية، بما في ذلك شبكة سي.إن.إن.

وأظهر الاستطلاع أن 44 % من المشاهدين لا يميلون بشكل تفضيلي لهاريس بعد المناظرة التلفزيونية، بينما أعطى 51 % من المشاركين في الاستطلاع ترمب تصنيفًا غير مواتٍ.

وفي إحدى المناطق كان ترمب متقدمًا بوضوح، حيث اعتقد نحو 55 % من المستطلعة آراؤهم أن ترمب أكثر كفاءة في مجال الاقتصاد من هاريس التي حصلت على 35 % في هذه النقطة.

تذكير وسخرية

وخاضت هاريس المعركة ضد ترمب بطريقة لم يستطع بايدن أن يفعلها، وسرعان ما اتهمت ترمب برئاسة أسوأ هجوم على الديمقراطية الأمريكية منذ الحرب الأهلية؛ أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021. وسخرت من مدح ترمب للديكتاتوريين «الذين يأكلونك على الغداء».

وقد سيطرت بشكل فعال على جزء كبير من المحادثة، من خلال مثل هذه الهجمات، وأغرت ترمب بردود أفعال كانت في بعض الأحيان بمثابة تنفيس، وفي أحيان أخرى بمثابة تذكيرات بخطابه الجامح وتعلقه بالماضي.

وقالت عن سباق 2020 الذي خسره ترمب أمام الديمقراطي جو بايدن لكنه لا يزال يصر على أنه فاز فيه: «لقد خسرت بالفعل تلك الانتخابات». وأضافت في إشارة إلى إجمالي الأصوات الفائزة التي حصل عليها بايدن: «لقد تم طرد دونالد ترمب من قبل 81 مليون شخص».

ولكن ربما كانت هاريس هي التي أزعجت خصمها أكثر من غيرها عندما هاجمت أداءه في تجمعاته الانتخابية، مشيرة إلى أن الناس غالبا ما يغادرون مبكرا.

وبدت علامات الانزعاج على ترمب، وأصر على أن مسيراته كانت أكبر من مسيراتها. وكثيرا ما حولت هاريس المبتسمة رسالتها من ترمب إلى الشعب الأمريكي.

قالت هاريس: «لن تسمعه يتحدث عن احتياجاتك وأحلامك ومتطلباتك ورغباتك. وسأخبرك أنني أعتقد أنك تستحق رئيسًا يضعك في المقام الأول حقًا».

إنها بايدن

ومن جهة أخرى، كان ترمب في كثير من الأحيان في موقف دفاعي، لكنه نجح في تحقيق الرسالة الأساسية لحملته: التضخم والهجرة يضربان الأمريكيين. وقال إن المهاجرين «دمروا نسيج بلادنا». وربط هاريس ببايدن مرارًا وتكرارًا. قائلا «إنها بايدن».

وأضاف «إن التضخم هو الأسوأ الذي شهدناه على الإطلاق. اقتصاد مروع ولا يمكنها أن تفلت من العقاب».

وردت هاريس قائلة: «من الواضح أنني لست جو بايدن، وأنا بالتأكيد لست دونالد ترمب. وما أقدمه هو جيل جديد من القيادة لبلدنا».

كما هاجم ترمب هاريس بسبب ابتعادها عن بعض المواقف التقدمية التي اتخذتها في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية لعام 2020، وحث الناخبين على عدم تصديق النبرة الأكثر اعتدالًا التي تتبناها في هذه الحملة.

«لقد أصبحت الآن تؤمن بفلسفتي. في الواقع، كنت سأرسل لها قبعة MAGA»، في إشارة إلى قبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» والتي يرتديها العديد من أنصاره. «لكن إذا تم انتخابها يومًا ما، فسوف تغير ذلك».

غناء سويفت

ومن بين اللحظات الأكثر أهمية التي حدثت في منشور على أحد الحسابات الأكثر متابعة على موقع إنستغرام بعد لحظات من انتهاء المناظرة. هو دعم المغنية تايلور سويفت لهاريس؛ حيث تتمتع سويفت بقاعدة جماهيرية مخلصة بين الشابات، وهي الفئة الديموغرافية التي تحتاج هاريس إلى حشد أعداد كبيرة من أتباعها. ووصفت هاريس بأنها «زعيمة موهوبة»، وطلبت من معجبيها إجراء أبحاثهم واتخاذ قراراتهم بأنفسهم، ولكن «لقد أجريت بحثي، واتخذت قراري».

أنا أتحدث

وأعاد ترمب استخدام جملة شهيرة لهاريس، اعتراضا بعد أن قاطعته. ووجهها إليها مباشرة. قائلا: «انتظر لحظة، أنا أتحدث الآن، هل يبدو هذا مألوفًا؟»

لقد كان يضع لمسته الخاصة على سطر استخدمته هاريس بشكل مشهور ضد مايك بنس في مناظرة نائب الرئيس عام 2020 عندما وبخت بنس لمقاطعته قائلة: «السيد نائب الرئيس، أنا أتحدث».

أبرز النقاط التي استغلها المتنافسان:

هاريس

- استغلت هاريس هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول لتقديم نداء صريح آخر إلى الناخبين غير الحاسمين

- خسارة ترمب في انتخابات 2020 ضد بايدن وإطلاقه للشائعات

- عنصرية ترمب ضد السود.

ترمب

- استغل محاولة اغتياله في يوليو على يد مسلح لا تزال دوافعه غير معروفة

- سوء هاريس في الاقتصاد

- قضية الهجرة.