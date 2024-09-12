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هيئة الدواء: تطبيقات إلكترونية للتعرف على الأدوية البديلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن هناك تحسن تدريجى وملحوظ فى التعامل مع أزمة نواقص الأدوية، مبينًا أن التحسن في مشكلة أزمة نواقص بعض الأدوية في السوق المصري سيتم بشكل تدريجي وخلال الفتره المقبلة القريبة.

وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن الهيئة وفرت للمواطنين عددا من التطبيقات على مواقع الهيئة للتعرف على الأدوية البديلة، مؤكدا استمرار الهيئة في توفير الأدوية في السوق المصري المحلي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد تخصيص 10 مليارات جنيه حتى الآن في إطار حل أزمة الدواء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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