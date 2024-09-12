بسبب أزمة نفسية.. شاب ينهي حياته داخل شقته بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أنهي شاب يعمل فني تبريد حياته شنقا، لمروره بأزمة نفسية داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة القسم،

بالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة شاب يعمل فني تبريد مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبسؤال أسرة المتوفي أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.