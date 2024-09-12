أمسية ثقافية تجمع الفلكلور المصري والباليه الروسي بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

نظم البيت الروسي بالإسكندرية، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة أمسية ثقافية، مساء الأربعاء، تناولت عمق العلاقات بين مصر وروسيا في مختلف المجالات.

وتضمنت الأمسية فقرات متنوعة منها عروض باليه قدمتها فرقة "أنا بافلوفا" التابعة للبيت الروسي، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الروسية التي قدمها قسم الموسيقى بالمركز، كما شملت فقرات من الفلكلور المصري، مما أضفى تنوعًا ثقافيًا على الأمسية.

وشهدت الفعالية افتتاح معرض للوحات فنية عن مدينتي سانت بطرسبرج والإسكندرية، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 20 عامًا على اتفاقية التآخي بين المدينتين، والتي ستُحيى ذكراها في عام 2025.